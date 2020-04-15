Откажитесь от пластиковых цветов

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды вместе с экологическими общественными объединениями призывает белорусов отказаться от пластиковых цветов на кладбищах.

В преддверии Радуницы Минприроды и экологи призывают белорусов отказаться от пластиковых цветов, которые наносят вред природе и опасны для человека. В качестве альтернативы – живые цветы в горшках, многолетники, высаженные в грунт, карликовые кустарники, газонная трава, свечи, ленты из ткани.

Ежегодно день поминовения усопших в целом по Республике Беларусь кладбища посещает порядка 1,5 миллиона человек. Если хотя бы треть из них купят два искусственных цветка, то на могилах усопших будет оставлено около миллиона пластиковых цветов. Срок их разложения — от 100 до 500 лет. Вторичной обработке они не подлежат. Хуже, когда эти цветы сжигают. При этом в окружающую среду выделяются тяжелые металлы и диоксины, негативно влияющие на здоровье людей, а особенно на детей. Также искусственные цветы за время пребывания в квартире, на дачах и в местах захоронений выделяют немалое количество токсичных веществ, загрязняя почву, воздух и грунтовые воды.