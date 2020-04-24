«Остановись и удивись родной природе». Мозырская центральная районная библиотека им. Пушкина запустила новый проект

В начале апреля Мозырская центральная районная библиотека им. Пушкина запустила проект «Остановись и удивись родной природе». Своеобразный фотомаршрут составляют с помощью фотографий, которые присылают читатели.

Красота в глазах смотрящего… и на фото читателей. Сотни фотографий, десятки авторов… Профессиональные фотографы и простые наблюдатели присылают в центральную библиотеку имени Пушкина свои фотоработы, на которых запечатлены красоты родного края. Клич был дан в начале месяца. Именно тогда была опубликована афиша о проведении фотомаршрута «Остановись и удивись родной природе». После ее опубликования на адрес почты пришло несколько сотен фотографий. Здесь и знакомые каждому мозырянину пейзажи, и самые удаленные уголки района.

Сначала рамки фотомаршрута ограничивались месяцем. Но затем его решили продлить до конца года. Поэтому время поучаствовать еще есть. Фотографии можно приносить лично в библиотеку, а также присылать на адрес электронной почты ([email protected]) или отправить в личные сообщения в группы библиотеки в социальных сетях. По итогам фотомаршрута будет создан виртуальный фотоальбом, который разместят на сайте библиотеки.

Лидия Потар, Юрий Горобец, ТКМ