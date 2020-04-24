На складе минеральных удобрений «Мозырьхимсервиса» проходит эксперимент. Условия. Из Витебской области пришел вот этот полувагон. Вместимость – 65 тонн. Внутри – доломитовый материал. Сколько рабочих потребуется, чтобы разгрузить вагон? Сколько времени у них это займет? Лабораторно определить – в каком состоянии доставлен материал? Насколько будет он эффективен на полях? А главное, экономическая составляющая. Всем этим людям необходимо будет, конечно же, тщательно все проанализировав и взвесив, ответить на эти и множество других вопросов. Доломитовая мука – ценное удобрение, необходимое для небогатых, в основном песчаных земель Гомельщины. Целевых назначений несколько. Насытить землю кальцием и магнием, снизить кислотность почв, и еще. Сельхозугодья области пострадали в результате аварии на ЧАЭС. Доломит не дает цезию и стронцию проникать в сельхозкультуры. 200 тысяч тонн доломитовой муки – потребность Гомельщины – внушительная цифра, поэтому и такой серьезный подход. Мозырский эксперимент – третий по счету. Речицкий вариант показал неэффективность.

На предприятии Мозырьхимсервис есть только один повышенный ж\д путь, предназначенный для приемки минеральных удобрений. Необходимо строить специальный склад, навесы для хранения, отдельные, новые подъездные пути. Пока директор предприятия видит больше затратных моментов.

Одновременно разгрузить большое количество вагонов, преимущественно ручным способом, строительство новых высоких путей. Плюс мокрого доломита надо больше вносить на поля. Из плюсов – логистика железной дороги. Полувагоны назад в Витебск не будут ходить порожняком. А еще во время модернизации ОАО «Доломит» будет работать и обеспечивать минеральным удобрением аграриев. По результатам экспериментов будет подготовлен доклад, который рассмотрит Совет Министров.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ