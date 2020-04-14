Оригинальный подход к профилактике пожаров

Лесные пожары. В последнее время разгул огненной стихии в экосистемах представляет масштабное бедствие. Сегодня в связи с изменением погоды, ситуация более-менее стабилизировалась. Сотрудники МЧС работают не только на устранение последствий от ЧС, делают упор и на профилактику. Порой профилактика облачена в довольно-таки оригинальную форму.

В Гомельской области с недавних пор реализуется новый формат профилактической работы под названием «Совет от МЧС». Мозырские спасатели к общему делу активно подключились, причем, весьма оригинально. Теперь корреспонденция территориального подразделения МЧС, а это около 100 писем в день, содержит профилактические карикатуры известного художника Олега Попова. Шуточные рисунки на серьезные темы имеют сезонность, сейчас наиболее актуален вопрос лесных пожаров.

Карикатуры на письмах от МЧС. Таким сатирическо-юмористическим способом спасатели призывают адресатов не игнорировать проблемы, а всячески профилактировать всевозможного рода ЧС: к примеру, зимой – печное отопление, летом – несчастные случаи на воде. А это особенные торжественно поздравительные письма. 17 апреля профессиональный праздник отмечают ветераны органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. В открытках мозырским ветеранам МЧС – благодарность за службу и приглашение посетить отдел.