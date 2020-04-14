Мозырянин задержал мужчину, который угрожал пневматическим пистолетом и электрошокером.

В ночь на 11 апреля в одной из мозырских многоэтажек местная жительница услышала шум на лестничной площадке. Она посмотрела в глазок и увидела незнакомого мужчину. Тот был пьян и курил. Мозырянка вышла из квартиры и сделала неизвестному замечание. В ответ тот достал пистолет и приставил к голове женщины, которая в тот же момент позвала на помощь мужа.

Хозяин квартиры поспешил на помощь жене. Он отвлек вооруженного мужчину и выбил пневматику из его рук. Нападавший достал из одежды электрошокер, но воспользоваться им также не смог. Мозырянин скрутил его и не дал скрыться до прибытия наряда. Милиционеры доставили 29-летнего жителя Мозыря в медучреждение. Освидетельствование показало наличие 1,5 промилле алкоголя в парах выдыхаемого им воздуха. Материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки.