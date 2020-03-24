Встречаем социальный спектакль. Премьера музыкально-театрализованного представления ансамбля «Палеская зорачка»

На сцене лауреаты международных фестивалей, а еще не профессиональные актеры. В роли учителя – начальник отдела образования, а одного из персонажей сыграл представитель духовенства. Накануне в городском дворце культуры состоялась премьера музыкально-театрализованного представления ансамбля «Палеская зорачка».

Им аплодировали зрители в Японии, США, и, конечно, во многих странах ближнего зарубежья. На сцену родного Городского дворца культуры «Палеская зорачка» вернулась, но уже со своим новым проектом, социальным спектаклем. Здесь по-прежнему даже самые юные танцоры поражают синхронностью исполнительского мастерства. Теперь перед ними новый вызов – сыграть персонажей, мир которых, казалось бы, им давно известен – девчонки и мальчишки – учащиеся одной городской школы. Фабулу сюжета приводит в движение школьный звонок. Но этот урок будет необычен не только потому, что в роли учителя самый главный педагог Мозыря. Вместо проверки домашнего задания и изучения нового материала тему урока диктует сама жизнь. Найти выход в самых сложных жизненных ситуациях, с которыми сталкиваются дети. Неудивительно, что эта роль выпала Любовь Клепчуковой. Из непрофессиональных актеров на сцене можно было узнать иерея Сергия Капитана. Другие «взрослые роли» исполнили родители воспитанников «Зорачкi». Впрочем, без участия отдела образования этот спектакль едва бы мог состояться. Об этом говорит и тот факт, что вместе с его начальником свои роли получили и многие руководители средних учебных учреждений. Можно сказать, к представлению готовился весь город. Помощь в проекте оказали местные власти, а также «Белорусский союз женщин». Но, конечно, самые проникновенные роли театрализованного представления исполнили воспитанники «Зорачкi». К слову самому их юному артисту – Капитолине, было всего три года. И неудивительно, что эти трогательные моменты зрители встречали аплодисментами. Но настоящий взрыв оваций, как и положено, случился с последним музыкальным аккордом. Премьерный показ нового музыкального представления «Семья – это жизнь моя!» прошел с аншлагом. В апреле творческий проект «Палеской зорачкi» обещает вернуться на главную сцену города.

Вячеслав Приписнов. ТКМ