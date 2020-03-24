Одностороннее движение! На участке от улицы Мира до бульвара Малинина меняется схема движения транспортных средств

С 1 апреля водителям Мозыря стоит внимательнее смотреть на дорожные знаки. И это не шутка! На участке от улицы Мира до бульвара Малинина меняется схема движения транспортных средств. От улицы Мира в направлении бульвара Малинина транспортные средства будут двигаться по четной стороне бульвара вдоль домов №4 — №26. От бульвара Малинина в направлении улицы Мира движение транспортных средств будет осуществляться по нечетной стороне бульвара вдоль домов №17 – №1 с выездом вдоль ДК МНПЗ и последующим движением в направлении магазина «Дары от Зари», либо в направлении магазина «Жемчужина». Проще говоря, одностороннее движение будет организовано по всему бульвару Юности, от Дворца культуры нефтепереработчиков к Наровчизне и в обратном порядке.