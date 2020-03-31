О состоянии борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями говорили на семинаре-совещании

В Мозырском райисполкоме состоялся семинар-совещание, на котором обсудили меры, направленные на противодействие и выявление коррупционных преступлений. Участие в мероприятии приняли руководители практически всех организаций района.

Эффективное противодействие коррупции – одна из важных задач, внимание которой уделяется на всех уровнях. На семинар-совещание «О мерах, направленных на противодействие и выявление коррупционных преступлений и иных правонарушений» пригласили руководителей предприятий и организаций со всего района. Среди областей республики Гомельщина лидирует по количеству преступлений коррупционной направленности. Что касается Мозырщины, за истекший период 2020 года в районе зарегистрировано 6 экономических преступлений коррупционной направленности, из которых 2 относятся к категории тяжких. По-прежнему, на предприятиях района совершаются хищения горюче-смазочных материалов. В поле зрения правоохранителей попали Мозырский ДСК, филиал «Гомельоблтопливо». Среди острых вопросов – рациональное использование денежных средств, госзакупки. Антипримеров преступного поведения должностных лиц достаточно. Особое внимание реализации требований Директивы №1 на объектах агропромышленного комплекса. Ситуацию по Мозырскрому району проанализировал в своем докладе прокурор Сергей Синицкий. В целом, принимаемые меры дают положительные результаты. В ходе проведения совещания рассмотрен ряд актуальных вопросов по борьбе с коррупцией. Правоохранители еще раз напомнили о том, что ответственность за коррупционные правонарушения предполагает довольно суровые наказания.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ