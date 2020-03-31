Информация Мозырского пограничного отряда. на территории района вновь будут проводиться боевые стрельбы

Мозырский пограничный отряд информирует о том, что будут проводиться боевые стрельбы из стрелкового оружия: с 6 по 17, 23 и 30 апреля с 9 до 17 на стрельбище «Прудок» (район населенного пункта Прудок); 9 апреля, с 22 по 24 апреля, 29 и 30 апреля с 9 до 20 на стрельбище «Добрынь» (район населенных пунктов: Добрынь, Роза Люксембург, Гажин, Демидов). В целях избежание несчастных случаев, население просят не приближаться к стрельбищу и не заходить за рубеж, обозначенный указателями на местности, прилегающей к району стрельбища в указанный период времени.