Увидев себя на телеэкране, злоумышленники вернули украденный велосипед владельцу, но избежать наказания им не удалось

Два жителя Мозыря украли велосипед, но никак не ожидали увидеть себя на телеэкранах. А потом и в соцсетях. «Добычу» решили тихо вернуть на место, но избежать наказания им не удалось.

Установить личности двух злоумышленников, которые промышляли кражами велосипедов, удалось благодаря камерам видеонаблюдения и неравнодушию мозырян к чужой беде. Примечательно, что преступники пытались выпутаться из щекотливой ситуации с минимальными последствиями. Увидев себя на телеэкране, они… вернули украденный велосипед владельцу. За каждым преступлением должно следовать наказание. Избежать ответственности за содеянное велосипедным ворам не удалось. Их задержали спустя всего пару дней. И снова благодаря бдительности местных жителей. В милиции отмечают, «зоркое око» камер видеонаблюдения и поддержка в СМИ помогают в работе. Но таких случаев можно и избежать. Если внимательно относиться к своему имуществу. Собственная беспечность и забывчивость часто делает мозырян жертвами преступных посягательств. Недавний случай в дачном кооперативе – тому подтверждение. Оперативники продолжают разыскивать вора. И в очередной раз напоминают: чтобы не стать жертвой собственной беспечности, будьте внимательны, следите за своим имуществом и не забывайте запирать входные двери и автомобили!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин.