Проверку по факту обнаружения останков десятка собак провели мозырские правоохранители. Версия ритуальных убийств не подтвердилась

В конце марта Мозырщину шокировала новость: неподалеку от городской черты обнаружены останки около десятка собак. Факт взяли на контроль правоохранительные органы. О том, какие выводы сделаны в следующем сюжете.

Сообщение на горячую линию «Телеканала «Мозырь»» поступило 20 марта. Мозырянин Руслан вместе с другом совершали велосипедную прогулку, когда в лесном массиве, через дорогу от городского кладбища, обнаружили трупы собак. Увиденное молодой человек снял на камеру мобильного телефона, позже разместил видео в социальных сетях. Сюжет об этом вышел и на «Телеканале «Мозырь». Таким образом, то, что кто-то пытался скрыть от людских глаз, получило широкую огласку. В соцсетях – десятки предположений: кто-то обвинял во всем коммунальные службы, работники которых просто сбрасывали в лесополосе отстрелянных собак, кто-то говорил о ритуальных убийствах. Проверку по факту провели мозырские правоохранители.

Версия ритуальных убийств не подтвердилась.

Место, где был обнаружен могильник, в милиции взяли под контроль. Останки собак захоронили.

Лидия Потар, Юрий Горобец.