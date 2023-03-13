Юлия Заяц, одна из лучший операторов машинного доения республики, работает в совхоз-комбинате «Заря»

В Минске прошел II Международный форум «Беларусь аграрная. Молочная ферма». Отмечены были и десятки представителей сельхозпредприятий, надоивших в прошлом году более 10 тысяч килограммов молока от одной коровы. Среди награжденных нагрудным знаком отличия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь «За заслугі ў сельскай гаспадарцы» Юлия Заяц, оператор машинного доения МТК «Махновичи» совхоз-комбината «Заря».