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Рубрика: Новости

В номинации «Путешествуй по Беларуси» республиканского конкурса «Блогосфера 4.0» одержала ученица пятой Анфиса Новак

6 марта 2023, 19:45

«Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?». «Блогером» — отвечают многие ребята, когда им задают этот вопрос. Новая профессия, которая стремительно развивается. Эту модную тенденцию поддерживает и Республиканский молодежный центр. Еще в ноябре прошлого года был объявлен конкурс «Блогосфера 4.0». В номинации «Путешествуй по Беларуси» победу одержала мозырянка Анфиса Новак.

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