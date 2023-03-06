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Рубрика: Новости

В Калинковичах под колеса микроавтобуса попала 7-летняя девочка. В ГАИ напоминают, о чем стоит вновь и вновь говорить со своими детьми

6 марта 2023, 19:44

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