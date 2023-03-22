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Рубрика: Новости

В этом году абитуриенты смогут подавать документы для поступления в несколько вузов одновременно. Но и тут есть один нюанс

22 марта 2023, 12:50

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