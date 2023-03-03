«Слободское имени Ленина» подводит итоги года. Кого наградили и какие задачи поставили?

«Слободское имени Ленина» входит в тройку передовых хозяйств Мозырщины. В области занимают первое место среди предприятий, имеющих комплексы по выращиванию КРС. Из года в год здесь продолжают делать все, чтобы удержать лидерство. В целом, 2022-й для хозяйства сложился хорошо. Намолотили без малого 7 тысяч тонн зерна. Валовый надой – более 13 600 тонн молока. За каждой цифрой — ежедневный труд каждого из трех сотен работников. В «Слободском им. Ленина» всячески стимулируют и мотивируют к труду, а те, кто относится к делу с душой – на вес золота.

Трудовое собрание коллектива – мероприятие традиционное. Пригласили председателя райисполкома Елену Павлечко, руководителя сельисполкома, представителей профсоюза. На собрании проанализировали выполнение финансово-экономических показателей за 2022 год, подвели итоги работы отраслей животноводства и растениеводства, обсудили выполнение коллективного договора. Говорили о достижениях и о недоработках, вместе искали пути решения проблемных вопросов. На 2023-й год глава района поставила перед коллективом «Слободского имени Ленина» амбициозные задачи.

Завершила собрание часть приятная и почетная. За добросовестный труд и достижение высоких показателей вручили грамоты и благодарности. Отметили ветеранов труда, сотрудников с большим стажем и, конечно, молодежь. За наградами работники «Слободского» выходили под теплые аплодисменты коллег. Сегодня аграрии уже, как говорится, на низком старте. Весенне-полевые работы – один из самых ответственных периодов в году. Если погода продолжит капризничать, профессионализм и трудолюбие тружеников села точно не подведут!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ