С 95-тилетием! Старейшую жительницу деревни Беседки Петриковского района Марию Ивановну Баранкову поздравили с внушительной датой

Принимать поздравления с днем рождения всегда приятно, а особенно если тебе 95, а ты еще полон энергии и оптимизма. Старейшую жительницу деревни Беседки Петриковского района поздравили с внушительной датой.

Мозырь – Беседки, Петриковский район. 56 километров по не самым лучшим дорогам – не препятствие для тех, кто едет от чистого сердца поздравить с 95-тилетием старейшую жительницу небольшой деревни Марию Ивановну Баранкову. Белорусский союз женщин, военно-исторический клуб «Калинковичско-Мозырский Поиск», Центр детского творчества, Туровская епархия и Мозырский хлебозавод. Личный бабушкин праздник затронул сотни людей. Мария Ивановна вниманию рада, хотя им ее многочисленная родня не обделяет. Призналась, со своими замечательными и любимыми близкими и родными хочет быть еще долгие годы. После – чаепитие с тортом, душевные рассказы и еще множество поздравлений. Бабушка-долгожительница пообещала обязательно встретить гостей на свой вековой юбилей.