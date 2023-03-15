Первые паспорта – в День Конституции. Республиканская акция «Мы – граждане Беларуси»

15 марта в Беларуси отмечают один из главных государственных праздников – День Конституции. В этот день в Мозырский райисполком пригласили 48 школьников. Талантливые юные мозыряне получили свой первый главный документ и путевку во взрослую жизнь.

В День конституции Малый зал райисполкома заполнился любознательными, местами смешливыми, местами серьезными детскими лицами. Победители олимпиад и фестивалей, юные спортсмены и волонтеры, будущие ученые и изобретатели. Они получили паспорта из рук общественных деятелей, руководителей законодательной и исполнительной власти.

Особое волнение перед вручением документа испытывала Аня Герасимова. У активистки сегодня – почетная миссия. Она выступала с ответным словом, еще раз напомнив сверстникам о важности события.

Такой формат — не просто официальное мероприятие, а праздник, который запомнится на всю жизнь. Большинству ребят недавно исполнилось 14 лет. На них – ярких, талантливых и сильных, — родители, педагоги и общественность возлагают большие надежды.

Екатерина Юрченко, Ян Михаленя, Евгений Степанов. ТКМ