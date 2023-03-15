С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

«Конституция Республики Беларусь: вчера, сегодня, завтра во имя будущего нашей страны». Диалоговая площадка на Мозырском нефтеперерабатывающем

15 марта 2023, 20:01

Диалоговые площадки в Беларуси — это своеобразная форма народной экспертизы важнейших общественно-политических событий страны. Накануне Дня Главного закона Беларуси на Мозырском НПЗ обсуждали тему: «Конституция Республики Беларусь: вчера, сегодня, завтра во имя будущего нашей страны». В качестве спикеров – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Назаренко, заместитель председателя Мозырского районного Совета ветеранов Ольга Артеменко и заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси» Анна Харута.

Комментарии запрещены
«
»