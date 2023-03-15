«Конституция Республики Беларусь: вчера, сегодня, завтра во имя будущего нашей страны». Диалоговая площадка на Мозырском нефтеперерабатывающем

Диалоговые площадки в Беларуси — это своеобразная форма народной экспертизы важнейших общественно-политических событий страны. Накануне Дня Главного закона Беларуси на Мозырском НПЗ обсуждали тему: «Конституция Республики Беларусь: вчера, сегодня, завтра во имя будущего нашей страны». В качестве спикеров – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Назаренко, заместитель председателя Мозырского районного Совета ветеранов Ольга Артеменко и заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси» Анна Харута.