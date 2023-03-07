Интересное предложение для абонентов «Белтелеком»! Теперь вы можете приобрести в сервисных центрах и онлайн-магазине товары для дома в рассрочку на выгодных условиях!

В сервисном центре «Белтелеком» на улице Малинина, 8 привлекают внимание демонстрационные стенды. На них – товары, которые можно приобрести в рассрочку на выгодных условиях: без первоначального взноса и без привлечения банка. Здесь последние модели техники для дома известных мировых брендов: от телевизоров и планшетов до роботов-пылесосов, «умных» колонок и часов. Весь ассортимент товаров представлен на официальном сайте «Белтелекома» в разделе «Купить товар». Здесь же можно оставить заявку на оформление рассрочки. Выгодные условия покупки доступны абонентам пакетов «Ясна» или «Семейный». Рассрочку дают и новым абонентам, выбравшим те же тарифы компании. Срок действия рассрочки в зависимости от товара составляет от 12 до 24 месяцев. Подробности по телефонам 207-130 или 123.