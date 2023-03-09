Информационную встречу с педагогическим коллективом пятой школы провела Валентина Назаренко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Новогодние фейерверки, атмосфера волшебства, запах хвои, планы. С начала нового года уже прошло два с половиной месяца. И поскольку 2023 объявлен Годом мира и созидания, пора определить, как мозыряне понимают эти слова и какую работу с молодым поколением в этом направлении должны проводить педагоги. И это – цель недавней встречи, которая прошла накануне в 5 школе. И площадкой для этого она была выбрана неспроста. Еще в прошлом году ей присвоили статус «Школа мира».

Информационную встречу с педагогическим коллективом школы провела Валентина Назаренко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Говорили больше о социальном развитии Мозырщины, о мероприятиях, которые нужно проводить для школьников в рамках года мира и созидания, немного вспоминали прошлое и заглянули в будущее. Как правило, на таких мероприятиях у представителей коллектива есть возможность задать интересующие вопросы, выступить с предложениями и инициативами.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ