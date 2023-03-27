27 марта – Международный день театра. В этот день, как правило, организуются торжественные мероприятия, концерты, проводятся мастер-классы по актерскому мастерству, благотворительные спектакли, премьеры новых постановок, встречи с талантливыми артистами. Мировые деятели культуры оставляют послания актерам театра и деятелям искусства. Эта ежегодная традиция появилась благодаря решению Совета Международного института театра и продолжается с 1962 года. Мозырю повезло. К международному дню театра он имеет самое непосредственное отношение. А все благодаря наличию в городе драматического театра