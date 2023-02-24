С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут с рабочим визитом посетил Мозырь

24 февраля 2023, 18:26

Комментарии запрещены
«
»