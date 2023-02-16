В «Строителе» прошел концерт, посвященный 34-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана. На сцене была группа «Славяне»

Этих четырех мужчин, выступающих на сцене дворца культуры строитель, объединяет не только любовь к музыке. Евгений Чижик, Валентин Ракицкий, Владимир Горбачев и Сергей Прокопенко – участники боевых действий в Афганистане. Музыка и боевое прошлое, а еще желание донести до каждого ценность мира и боль войны – как итог вокальная группа «Славяне» на сцене уже 9 лет. Один из поющих воинов-интернационалистов – Владимир Горбачев. Говорит, когда служил в восьмидесятых в Афгане, тяготы и страдания не оставляли места для песен. Нехватка воды, обезвоживание, частые потери, ситуации, когда жизнь на грани смерти. По его словам, петь об этом можно сейчас, но не в 1980-м. Искренне, трогательно, о жизни. Песни «Славян» мозырянам попали в самое сердце. Впрочем, эти аплодисменты говорят сами за себя.

Екатерина Горбачёва, Ян Михаленя. ТКМ