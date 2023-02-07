В Бресте состоялся фестиваль «Белорусское наследие». Участие в нем приняли и мозыряне из клуба «Юнеско»

Белорусская культура – это удивительный пример сочетания самобытности и традиций, который формировался много веков. Народные обычаи, песни, танцы, игры, сказки, легенды, пословицы и поговорки предков дошли до современности, практически не изменившись. И вот, 12 городов, в которых функционируют клубы «ЮНЕСКО» объединились, чтобы передать такую богатую историю подрастающему поколению. И не просто передать. А через игры, которые были популярны во времена наших мам и бабушек. «Вартаўнiк», «Вадзяны», «Жаба i бусел», «Паляванне на лiсаў», «Садоўнiк», «Змейка», «Барыня», «Домiк» и «Сняжынка». Мозыряне в белорусских национальных костюмах представили 12 игр. Кстати, небольшой интересный факт. Хоть Беларусь и не такая большая страна, но в ней насчитывается 22 варианта национального костюма по 6 регионам. И в былые времена можно было с легкостью определить, из какой местности человек, его семейное положение и даже примерный возраст. Но мы вернемся к фестивалю. По словам Ольги Пискун, куратора клуба ЮНЕСКО «Мы», такие вот мероприятия как ничто другое помогают ребятам понять и изучить нашу историю и нашу культуру. К тому же в такой интересной форме. Все участники этого проекта получили именные сертификаты, а учреждения образования – сертификаты игровых центров по распространению белорусских игр. А в ближайшее время на основе собранного краеведческого материала клубы ЮНЕСКО договорились издать книги, в которых ребята и кураторы станут полноценными соавторами.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ