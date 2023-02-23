Пятый случай с начала года. Вечером 22 февраля в Мозыре произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход

22 февраля около семи часов вечера 55-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода», двигался по улице Мира в направлении улицы Котловца. В районе 8-го дома он не пропустил 51-летнего пешехода и совершил на него наезд. Известно, что проезжую часть тот переходил по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками, разметкой и искусственной неровностью. В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями был госпитализирован в больницу. Стоит сказать, подобных дорожных происшествий с участием пешеходов за новый 2023 год в Мозыре зафиксировано 5. И, как правило, происходят они в утреннее и вечернее время, когда люди возвращаются с учебы или работы. Утром наиболее опасным временем считается промежуток с 7 до 8, а вечером – с 17 и до 19 часов. С 24 февраля дороги Мозыря у сотрудников ГАИ будут под особым контролем. В рамках акции «Уступи дорогу пешеходу» будут выявляться нарушения правил проезда пешеходных переходов, и особенно – нарушение правил дорожного движения самими пешеходами.