Промышленный туризм в Мозыре. Перед мозырянами и гостями города одним из первых распахнул свои двери Мозырский пивзавод

На дворе 1884 год. Купцу Моисею Шендерову Александрову, который жил в этом, тогда еще двухэтажном доме на Кимборовке, пришла в голову идея обустроить в нем завод. В этом же году он подал об этом прошение в Минское губернское правление. И уже в следующем, 1885, здесь заработал небольшой цех, на котором трудилось три человека. Так и началась история Мозырского пивоваренного завода. И сейчас это здание из красного кирпича с белыми элементами оформления таит в себе множество интересных деталей. Но, обо всем по порядку. Внутри, стоит сказать, не просто витает дух прошлого, мы буквально попадаем в конец 19 века. Историческое убранство осталось здесь практически в нетронутом виде. Кстати, эту уникальную атмосферу может почувствовать любой желающий, заказав экскурсию.

Конечно, все секреты и интересные факты мы раскрывать не будем, но кое-что интересное все же покажем. Вот, например, одна из бутылок, в которой по слухам подавали крепкий напиток к царскому столу. Раскопали ее во время ремонтных работ, которые не так давно проводились на территории завода.

По словам Дениса Игнатовича, у тех, кто приходит сюда на экскурсию, есть парочка мест, которые они с нетерпением хотят посетить. И первое, конечно же, производство. Начнем мы с участка выдува пэт-бутылок. Не удивительно, почему многих людей удивляет их первоначальный вид.

Далее идет еще несколько участков. Цех по брожению, пастеризации и термообработке. Различные по размеру емкости и резервуары, выглядит все это, конечно, внушительно. А заканчивается весь процесс здесь, на участке по разливу в уже знакомые нам пэт-бутылки. Сегодня это сбитень. Напиток, сваренный из меда, пряностей и трав.

А вот второе по популярности место. Старинная винтовая лестница. Кажется, спускаться по ней будет не просто. Но выглядит и правда эффектно.

И вот мы снова на улице. Снаружи здание имеет несколько интересных особенностей. К примеру, вот этот знак. Если хорошенько к нему присмотреться, можно различить буквы НКВД. Знак – геодезическая метка. 1930-х годов, тогда Главное управление государственной съёмки и картографии относилось к НКВД. Далее нас интересует вот эта стена. Невооруженным глазом видны различия между первым и вторым этажами.

И снова уже знакомый нам двухэтажный дом уже знакомого купца Моисея Александрова. Считается, если прислониться спиной к этой стене, заветное желание обязательно исполнится. Конечно, это далеко не все истории, которыми может удивить завод. Узнать множество тайн. Загадок и секретов Мозырского пивоваренного, можно записавшись на экскурсию. +375 29 7389291

Екатерина Горбачёва, Юрий Горобец. ТКМ