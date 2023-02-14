Чем вредны чипсы, газировка, какой йогурт выбрать? Химическое расследование провели в пятой школе

В 5 школе провели настоящее химическое расследование. Подопытные – популярные среди учащихся продукты питания – чипсы, газировка, йогурты. Выбрали разных производителей, исследователи непредвзято одинаково. Молочку проверяли на вкус, запах, наличие крахмала, красителей. В газировке тоже искали красители и сахар, ведь его избыток – путь к кариесу, ожирению и , в целом, сбою в организме. Оказалось, что самый популярный в мире напиток может еще растворять и ржавчину. Чипсам досталось больше всего – их окрашивали и даже поджигали, чтобы узнать, сколько в них жира. Вся эта демонстрация проходила в рамках работы химического кафе. Этот практический урок на ребят точно произвел впечатление. Многие задумались, стоит ли употреблять вредные продукты. Кто-то уже ранее пришел к такому осознанному выбору. Вся эта занимательная была организована в рамках Недели педагогического мастерства учителей научно-естественного цикла. Цель таких мероприятий – сделать образовательный процесс увлекательнее. Также в рамках недели педагогического мастерства учителей научно-естественного цикла, а это математики, физики, химики, географы и биологи, помимо химического кафе было организовано масса других интересных мероприятий: необычные уроки, конкурсы и викторины.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ