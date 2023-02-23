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Рубрика: Новости

23 февраля – День рождения Мозырского педагогического университета

24 февраля 2023, 18:24

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