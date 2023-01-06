Виктории Кравцовой нужна помощь мозырян

Малышке 1 год и 7 месяцев. В октябре девочке поставили страшный диагноз: спинальная мышечная атрофия 2-го типа. Болезнь прогрессирует. Вика постепенно теряет двигательную активность, мышцы тела атрофируются. Со временем могут возникнуть проблемы с дыханием и глотанием.

Исправить ситуацию может препарат Золгенсма. В Республиканский формуляр лекарственных средств он не включен. Его стоимость – 1819000 долларов США. У семьи таких средств нет. Родители девочки обращаются за помощью.

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 309 – г. Добруш, ул. Комарова, 2а; УНП 100325912; МФО AKBBBY2X:

— белорусские рубли – транзитный счет BY12AKBB38193821000310000000 на благотворительный счет BY05AKBB31340000015180070000 в центре банковских услуг 309/Операционная служба, бессрочный

— евро – транзитный счет BY12AKBB38193821000310000000 на благотворительный счет BY25AKBB31342000007080070000 в центре банковских услуг 309/Операционная служба, бессрочный

— российские рубли – транзитный счет BY12AKBB38193821000310000000 на благотворительный счет BY05AKBB31343000006930070000 в центре банковских услуг 309/Операционная служба, бессрочный

— доллары США – транзитный счет BY12AKBB38193821000310000000 на благотворительный счет BY09AKBB31341000008030070000 в центре банковских услуг 309/Операционная служба, бессрочный

Назначение платежа: Кравцова Наталья Викторовна. На лечение дочери Кравцовой Виктории Александровны.

Код назначения платежа: 44201 – Безвозмездная (спонсорская) помощь.

Три последние цифры паспорта получателя (133)

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