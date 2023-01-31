В Мозыре руководитель ООО фиктивно продал здание для аренды родственнику-предпринимателю

Мозырский межрайотдел финансовых расследований совместно с налоговой инспекцией по Калинковичскому району пресек противоправную деятельность руководителя одного из обществ с ограниченной ответственностью Мозыря. Установлено, что руководитель организации, имея в распоряжении недвижимое имущество, помещения которого сдаются в аренду, организовал его фиктивную продажу своему родственнику, его он зарегистрировал в качестве ИП. После организовал заключение договора аренды между ним и субъектами хозяйствования, в том числе подконтрольными руководителю организации. Деньги, поступающие на расчетный счет предпринимателя в качестве арендной платы, перечислялись на карт-счет ИП, пластиковая карта от которого была у руководителя общества. Он обналичивал деньги и использовал их на личные нужды. В результате за 2016-2021 годы по такой схеме бизнесмен получил доход свыше Br1,6 млн, с которого не был уплачен подоходный налог в сумме более Br200 тыс., отметил официальный представитель. За уклонение от уплаты налогов в крупном размере в отношении руководителя ООО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 УК. Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме. Ведется предварительное расследование