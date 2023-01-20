В 14 школе выбирали лучших педагогов, которые будут представлять район на областном этапе конкурса «Учитель года»

Педагог – это призвание. О них всю жизнь помнят ученики, их родители, у них перенимают опыт коллеги, они становятся тем идеалом, на который всегда хочется ровняться. Роль учителя в жизни каждого человека велика, и чтобы понять, из чего складывается так называемая успешность наставника, необходимо постоянно совершенствоваться: изучать тонкости подхода к детям, быть с ним, как говорят, на одной волне. И такие преподаватели сегодня собрались в зале 14 школы. Именно они будут представлять Мозырщину на областном, а в случае победы и на республиканском этапе конкурса «Учитель года в Беларуси».

Одним из восьми талантливых педагогов оказался Евгений Есис, учитель белорусского языка и литературы 16 школы. В его арсенале – десятки методов и способов, как увлечь детей красотой и колоритом нашей, белорусской культуры. Кстати, Евгений Валерьевич – победитель областного этапа конкурса «Учитель года – 2017»

У молодого преподавателя физической культуры и здоровья Александра Шкоркина в запасе тоже есть парочка секретов, как лучше найти контакт с подрастающим поколением. Несколько лет упорной работы – это поиск индивидуальных методик и своих подходов к ученикам.

Сейчас лучшие учителя Мозырщины готовятся к областному этапу конкурса, который должен завершиться не позднее марта этого года. Свое мастерство они будут демонстрировать в форме презентаций и видеофрагментов уроков. Заключительный этап конкурса, республиканского, традиционно пройдет в канун профессионального праздника – Дня учителя.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Приписнов. ТКМ