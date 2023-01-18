У православных сегодня – Крещенский сочельник. Люди приходят в храмы, возносят особые молитвы и набирают освященную воду

В 11 утра во дворе Свято-Михайловского кафедрального собора многолюдно. Сегодня, 18 января, для верующих – день строгого поста и молитв. Владыка Леонид, епископ Туровский и Мозырский, провел божественную литургию. А затем в храме – первый чин освящения воды. Ее мозыряне набирают в течение дня и обязательно забирают домой. Хранят святую воду в течение года. Набрать ее в храмах района можно будет и 19 января. Освящение в главном соборе Мозыря будет проходить с 10.00 до 21.30. Считается, что на Крещение целительной силой обладает даже вода из-под крана.