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Рубрика: Новости

Торжественный митинг, посвященный 79-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, прошел в Калинковичах

13 января 2023, 18:39

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