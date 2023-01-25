Торжественное собрание в Мозырском педагогическом университете накануне Дня белорусской науки

Последнее воскресенье января – день, когда все белорусское научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник. А в нашем городе весь научный потенциал сосредоточен в педагогическом университете имени Шамякина. И в преддверии этого дня, здесь, в одной из аудиторий собрались те, кто внес значимый вклад в научно-исследовательскую деятельность всего ВУЗа. Все они — авторы сотен работ, монографий, сборников и материалов, учебных пособий. А первые шаги в науку студенты совершают уже с первых курсов, ведь только так можно подготовить высококвалифицированного специалиста.

Кстати, в полной мере реализовать свой потенциал здесь могут и иностранные студенты. На сегодняшний день в стенах учебного заведения обучается около 120 приезжих из 16 стран ближнего и дальнего зарубежья.

А еще это мероприятие – повод отметить плодотворный труд преподавателей и студентов благодарственными письмами, грамотами, цветами и, конечно, несмолкаемыми аплодисментами.