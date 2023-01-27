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Рубрика: Новости

Стипендии для спортсменов. В Гомеле лучшим спортсменам области вручили стипендии облисполкома. В течение этого года их будут получать 145 человек

27 января 2023, 18:29

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