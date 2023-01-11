Четкое понимание ориентиров и конкретные шаги по выполнению поставленных задач. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко провел совещание с участием руководства Мозырского, Ельского, Лельчицкого, Калинковичского и Наровлянского районов. На мероприятие также пригласили руководителей сельхозпредприятий. В центре внимания – подготовка к предстоящим весенне-полевым работам.
Рубрика: Новости
Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко провел совещание с руководством районов Полесья
11 января 2023, 18:52