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Рубрика: Новости

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко провел совещание с руководством районов Полесья

11 января 2023, 18:52

Четкое понимание ориентиров и конкретные шаги по выполнению поставленных задач. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко провел совещание с участием руководства Мозырского, Ельского, Лельчицкого, Калинковичского и Наровлянского районов. На мероприятие также пригласили руководителей сельхозпредприятий. В центре внимания – подготовка к предстоящим весенне-полевым работам.

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