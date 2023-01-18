Мозырщину с рабочим визитом посетил заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников. Это первое выездное мероприятие в новой должности. Мозырский район выбран не случайно: крупный промышленный центр, с развитой инфраструктурой, входит в список городов с ускоренным социально-экономическим развитием. Визит начался с прямой телефонной линии. В течение часа поступили десятки звонков. Вопросы касались оказания медицинской помощи, сферы жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, организации уличной торговли и работы общественного транспорта. Еще одна актуальная проблема, по которой поступило сразу несколько обращений, – это аномальный зимний разлив Припяти, река затопила подворья, в воде оказались десятки дач в районе деревни Лубня. Сейчас специалисты рассматривают различные варианты решения и помощи людям. В целом, по каждому обращению будет дан подробный ответ.

В должности зампреда Дмитрий Алейников курирует многие вопросы: социальная политика, идеология, здравоохранение, образование, спорт, занятость, труд и заработную плату. И это далеко не полный перечень. Рабочий визит на Мозырщину – это возможность на месте познакомиться со спецификой региона.

Также в рамках визита прошло выездное совещание по итогам деятельности смотровых комиссий на Мозырщине. Форма работы, когда представители различных служб и ведомств – местной администрации, МЧС и РОВД, образования и здравоохранения посещают дома граждан, так называемой, группы риска – внедрена уже давно и приносит свой результат. Выявить нарушения правил безопасности, указать на них и в случае чего – помочь устранить. Максимально сделать все для того, чтобы не допустить гибель людей в результате несчастных случаев. Уход от формализма, активное участие всех субъектов профилактики – это поможет сделать работу продуктивнее. Также в рамках выездного мероприятия заместитель председателя Гомельского облисполкома посетил Мозырский государственный педагогический университет им. Ивана Шамякина – один из центров интеллектуальной жизни, духовно-патриотического воспитания. Здесь реализуются уникальные инновационные проекты, налаживаются тесные коммуникационные связи, к примеру, с Туровской епархией. На достигнутом не останавливаются. Информационная встреча с трудовым коллективом и студенческим активом прошла в формате живого диалога. Из зала поступали вопросы, они касались не только деятельности университета, но и всего того, чем живет Гомельская область.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ