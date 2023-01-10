Митинг «Память поколений» пройдет 13 января на Кургане Славе

Митинг «Память поколений» соберет на Кургане Славы мозырян разного возраста. 79 лет назад, в ночь с 13 на 14 января 1944 года Мозырь был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Кровопролитные бои принесли долгожданный мир и покой. Более 800 дней и ночей мозыряне находились в оккупации. Если перед началом войны в Мозыре проживало 18500 жителей, то после его освобождения их осталось лишь 4700. Вспомнить прошлое и подвести итоги настоящего горожане традиционно собираются на Кургане Славы. Митинг начнется в пятницу, 13 января, в 12.00. Присоединиться может каждый желающий, кто чтит и помнит о подвиге предков.