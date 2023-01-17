С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
 
Рубрика: Новости

Крестный ход и окунание в прорубь. Как в Мозыре организуют празднование Крещения?

17 января 2023, 18:30

Комментарии запрещены
«