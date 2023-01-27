Как будут торговать возле магазина «На ростанях»?

Это место напротив рынка «Привоз» местные называют «пятачок». Головная боль для контролирующих органов – стихийный рынок на асфальте. В любое время года и при любой погоде здесь продают дары леса, овощи с домашнего огорода, соленья, консервацию.

Казалось бы, в чем проблема? Место проходное, покупателей всегда много. Но уличная торговля с рук в Беларуси официально запрещена. Базар на асфальте – это грубое нарушение законодательства. В первую очередь, с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм. Тем более, через дорогу есть рынок «Привоз», администрация которого предлагает цивилизованные условия.

Найти общий язык между уличными торговцами и законом оказалось непросто, но возможно! С ними встретились представители рабочей группы райисполкома.

Для тех, кто перейдет на сторону официальной торговли, есть важное условие.

В первую очередь, несанкционированная уличная торговля представляет серьезную опасность для здоровья человека. Продукция реализуется без сопроводительных документов, отсутствует маркировка, не соблюдается температурный режим и условия хранения. Покупать картошку или маринованные огурцы с асфальта или оборудованного прилавка, каждый решает сам. Ведь только мы несем ответственность за здоровье свое и близких.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ