Бюджет прожиточного минимума повысят с 1 февраля. Сколько он составит и что изменится?

Бюджет прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 февраля составил 377,14 рублей, пенсионеров — 256,70 рублей. Для детей до 3-х лет установили сумму в размере 217,39 рублей, от 3-х до 6-ти лет — 300,03, от 6-ти до 18 лет — 365,76 рублей.

В связи с изменением БПМ с 1 февраля 2023 г. автоматически пересматривают различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ:

· размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей;· повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров; доплаты и надбавки пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; · пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста; социальные пенсии. Перерасчетом буду охвачены более 700 тысяч получателей социальных выплат (дети, пожилые граждане, инвалиды).