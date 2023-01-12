Как сработали в 2022-м хозяйства Мозырского и Наровлянского районов?

О том, как сработали в прошлом году животноводы Мозырского и Наровлянского районов, говорили на заседании в райисполкоме. Эта сфера, по-прежнему, остается доминирующей для региона: по производству продукции животноводства наш район занимает 1 место на Гомельщине и 6-е – в стране. Самые высокие показатели приходятся на флагман АПК – совхоз-комбинат «Заря». Есть чем гордиться коллективам эксбазы «Криничная» и «Слободского имени Ленина». Тройку лидеров поздравила председатель райисполкома Елена Павлечко, вручив памятные кубки. На семинаре прозвучала и важная задача на 2023-й: хозяйства должны обеспечить 116% роста производства продукции сельского хозяйства.