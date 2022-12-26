Юбилей «Мозырьсоль». Торжественное собрание

Свой «молодой» юбилей – 40 лет со дня выпуска первой продукции», — ОАО «Мозырьсоль» встречает с хорошими экономическими показателями. И, что самое важное, дружным коллективом. Именно они, действующие работники завода и ветераны труда, главные герои этого торжественного вечера.

Владимир Дворник на сцену поднимался не единожды. Приветственные адреса коллективу «Мозырьсоль» переданы от правительства, руководства области и района.

«Мозырьсоль» – второе по величине промышленное предприятие района. Сегодня это стабильно работающий завод, который формирует имидж перерабатывающей промышленности как Гомельщины, так и всей Беларуси далеко за ее пределами. Потребитель знает, если на продукции есть значок с эмблемой «Мозырьсоли», то в качестве можно не сомневаться!

В этот вечер на сцену поднимались и представители семейных династий, и молодые специалисты, и лучшие по профессии, и люди, чей стаж работы равен количеству лет самого завода. Особое отношение и внимание – к ветеранам: бывших работников не устают благодарить за посвященные производству годы. И они отвечают взаимностью.

Впереди у мозырских «солевиков» — новые высокие достижения. Многочисленные награды, врученные на торжественном собрании, подчеркивают: коллектив предприятия и его руководство – это команда профессионалов. И она будет вести «Мозырьсоль» к новым вершинам.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ

.