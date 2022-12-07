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Рубрика: Новости

Выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних прошло на базе Мозырского государственного колледжа геологии

7 декабря 2022, 18:34

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