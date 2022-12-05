В Петриковском районе на пожаре погибла вся семья: отец, мать и дочка

В Гомельской области на пожаре погибла вся семья: отец, мать и ребёнок. Трагедия произошла в Петриковском районе. В горящей комнате под обломками обрушившихся строительных конструкций обнаружены сильно обгоревшие тела мужчины, его жены и дочери. Выбраться из огненной ловушки они не смогли.

3 декабря в 05:27 по телефону 101 поступило сообщение о пожаре жилого дома в агрогородке Конковичи Петриковского района. На место вызова незамедлительно выехали спасатели. К их прибытию строение уже было полностью охвачено огнём. При проведении разведки в горящей комнате под обломками обрушившихся строительных конструкций были обнаружены сильно обгоревшие тела мужчины, его жены и их 10 летней дочери.Пламя уничтожило кровлю, потолочное перекрытие, пожаром повреждены стены и имущество в доме. Предполагаемая причина возгорания – нарушение правил эксплуатации печного отопления. Петриковским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.