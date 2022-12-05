В первую субботу декабря отметили День страхового работника

Ежегодно в первую субботу декабря в Республике Беларусь отмечается День страховых работников: 101 год назад в 1921 году именно в этот день был принят Декрет Совнаркома БССР «Об организации государственного имущественного страхования в БССР». В канун профессионального праздника работников «Белгосстраха», крупнейшей страховой компании Беларуси, пригласили на праздничное мероприятие.

Зал Мозырского драмтеатра. Здесь собрались люди, профессия которых – оберегать чужое счастье. Они надеются, что с вами не произойдут несчастные случаи, не настигнут болезни. В первую субботу декабря их профессиональный праздник. День страхового работника.

На сегодняшний день «Белгосстрах» – лидер страхового рынка Беларуси. А Мозырское представительство объединяет четыре района: Лельчицкий, Наровлянский, Ельский и, собственно говоря, Мозырский – что делает его самым крупным в Республике. Несомненно, трудиться на благо успешной компании приятно и в то же время ответственно. Именно таких работников чествовали на праздничном концерте. Профессионалов, с нескончаемой любовью к своему делу.

Екатерина Горбачёва, Юрий Горобец. ТКМ.