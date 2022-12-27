В десяти школах Мозырщины на период зимних каникул организованы лагеря дневного пребывания

500 учеников из 8 городских и двух районных учреждений образования будут посещать школьные лагеря. Наибольшее количество мест организовано на базе 16 и 12 школ. Всевозможные мероприятия, трехразовое питание, у некоторых даже дневной сон. Педагоги обещают, что скучать ребятам не придется. Будут экскурсии, тематические вечеринки. Каждый новый день будет не похож на предыдущий, наполнен новыми впечатлениями и эмоциями. Оздоровительная, познавательная и развлекательная деятельность в этот период органично сочетается с проведением спортивных и культурно-массовых мероприятий на свежем воздухе, с занятиями по интересам и мастер-классами. Также традиционно каждый день проводятся минутки безопасности жизнедеятельности.