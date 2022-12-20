С 1 января в Беларуси повысят размер базовой ставки до 228 рублей

В Беларуси с 1 января повысят размер базовой ставки. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает пресс-служба правительства. С 1 января 2023 года размер базовой ставки в Беларуси составит 228 рублей. Сейчас базовая ставка составляет 212 рублей. В последний раз её повышали 1 ноября. Всего базовая ставка в этом году увеличивалась шесть раз: в январе — на 9 белорусских рублей; в марте, апреле, мае, сентябре и ноябре — на один белорусский рубль. К размеру базовой ставки привязаны зарплаты сотрудников бюджетных организаций и других организаций, которые получают субсидии и работники которых приравнены по оплате труда к бюджетникам.