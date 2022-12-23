Пропаганда спорта как альтернатива вредным привычкам. Мероприятия ИДН

Следующие две недели у школьников – долгожданные зимние каникулы. В эти морозные январские дни ребята отдыхают от школы и набираются сил для новых учебных занятий. А у инспекторов по делам несовершеннолетних, напротив, рабочий ритм набирает обороты. Пропаганда спорта как альтернатива вредным привычкам. В рамках профилактических мероприятий на базе 11 школы были организованы спортивные эстафеты. Команды прыгали в мешках, выполняли задания на ловкость и быстроту. Все в лучших традициях соревнований. Побеждали сильные, активные и спортивные. Но главное, что можно получить от такой двигательной активности – заряд бодрости и массу положительных эмоций.

Екатерина Горбачёва, Юрий Горобец. ТКМ